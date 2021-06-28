Лавров назвал фактором стабильности в Европе высокий уровень доверия народов РФ и ФРГ

КАЛУГА, 28 июня. /ТАСС/. Москва дорожит высоким уровнем взаимопонимания и доверия в российско-германских общественных связях и рассматривает это в качестве фактора стабильности в Европе и Евразии. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам XVI конференции городов-партнеров России и Германии.

"В России искренне дорожат высоким уровнем взаимопонимания и обоюдного доверия между российским и немецким народами. Рассматривают это в качестве фактора стабильности на европейском и широком евразийском пространствах", зачитал текст обращения Лаврова спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Лавров также отметил вклад "сохраняющих положительную динамику" российско-германских перекрестных инициатив в "поддержание межобщественных контактов". Он, в частности, напомнил, что с успехом завершился в 2020 году совместный год научно-образовательных партнерств, а под патронатом министров иностранных дел двух стран активно реализуется программа Года экономики и устойчивого развития.

"Ее фокус направлен на взаимодействие в сфере инноваций, энергетики, транспорта, городского хозяйства и защиты окружающей среды, - уточнил министр. - Особая роль в деле укрепления объединительных начал в двусторонних отношениях принадлежит межрегиональным и межмуниципальным связям. В разноплановой работе с немецкими партнерами участвуют 20 субъектов Российской Федерации и 110 муниципальных образований".