Захарова прокомментировала требование Чехии о компенсации от РФ после взрывов во Врбетице

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила требования чешских властей о компенсации от России за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице с действиями вымогателей.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

Как сообщил в понедельник сайт газеты Mlada fronta Dnes, замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывами во Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают российские спецслужбы. По информации издания, чешские власти оценили его примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Смолек также якобы сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств. Позже МИД Чехии подтвердил вручение послу РФ ноты с требованием компенсации.

Что касается истории с "компенсацией за несовершенное", отметила Захарова, то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "Наказать невиновных, наградить непричастных".

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - продолжила дипломат.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула тогда Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.