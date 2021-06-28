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Россия и Исландия подтвердили настрой на активизацию контактов по Арктике

Стороны также обсудили актуальные международные проблемы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провел в понедельник встречу с председателем альтинга (парламента) Исландии Стейнгримуром Сигфуссоном, на которой стороны подтвердили настрой на активизацию контактов по вопросам двусторонней повестки дня и сотрудничеству в Арктическом совете.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-исландских отношений, сотрудничество в рамках Арктического совета с учетом председательства России в этой организации, а также ряд актуальных международных проблем. Констатирован настрой на дальнейшую активизацию контактов на этих направлениях", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что Сигфуссон находится в России с официальным визитом.

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