Посол РФ заявил, что действия "Талибана" в Афганистане не несут прямой угрозы для России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Действия "Талибана" (запрещен в РФ) в Афганистане не несут прямой угрозы для России, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Непосредственной прямой угрозы [России] со стороны талибов нет", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, могут ли действия "Талибана" угрожать России напрямую.

По словам дипломата, боевики не обладают достаточными силами для захвата столицы и крупных городов Афганистана.

При этом Жирнов отметил, что ситуация в Кабуле остается неспокойной. "Здесь повышенная террористическая опасность, и понятно, что это столица страны, которая находится в состоянии войны, но с мая каких-то качественных изменений к худшему в Кабуле не наблюдается", - пояснил посол.

Жирнов добавил, что представители России, США, Китая и Пакистана через механизм расширенной тройки работают над урегулированием ситуации в стране. "Мы ведем линию на то, чтобы конфликтующие стороны начали реальные нацеленные на результат переговоры, которые привели бы к прекращению гражданской войны", - заверил он.

О конфликте

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана 22 июня сообщил, что в результате вооруженного нападения талибов на пограничный комиссариат "Шерхон-Бандар" в афганской провинции Кундуз 134 военнослужащих правительственных войск Афганистана отступили на территорию Таджикистана. Позже все они вернулись на родину, отдельным спецрейсом их доставили в Кабул.

Кроме того, 27 июня группа из 17 военнослужащих армии Афганистана после вооруженного столкновения с отрядом радикального движения "Талибан" в провинции Балх отступила и перешла границу с Таджикистаном у поста "Шахритус". Таджикские пограничники пропустили афганских военных на свою территорию.