Виктория Дайнеко возглавит список "Зеленой альтернативы" на выборах в Госдуму

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Певица Виктория Дайнеко возглавит список партии "Зеленая альтернатива" на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии в понедельник.

"Виктория Дайнеко первым номером идет, она возглавила пятерку [федерального списка партии]", - сказали в пресс-службе партии.

В пресс-службе партии также отметили, что рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, не будет принимать участие в думских выборах от "Зеленой альтернативы".

"[Вячеслав Машнов] не войдет, мы с ним вели переговоры, он нормальный парень, но все-таки мы не смогли найти общий язык, поэтому выдвигать его не будем", - сообщили в пресс-службе партии.

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).