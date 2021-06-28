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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров обсудил с Верховным комиссаром ООН возвращение беженцев в Нагорный Карабах

Глава МИД РФ также обратил внимание представителя ООН на то, что необходимо активизировать усилия международного сообщества по возвращению на родину сирийских беженцев

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, стороны обсудили возвращение беженцев в Нагорный Карабах.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике положения беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц без гражданства в мире, в том числе с учетом пандемии COVID-19, а также различным аспектам взаимодействия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с нашей страной, - говорится в сообщении МИД РФ. - Рассмотрены вопросы возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта".

Министр обратил внимание представителя ООН на то, что необходимо активизировать усилия международного сообщества по возвращению на родину сирийских беженцев, которые могли бы внести значительный вклад в постконфликтное восстановление страны. Также глава российского дипведомства выразил озабоченность феноменом безгражданства в странах Прибалтики.

"Обсуждалась деятельность УВКБ по реализации проектов, нацеленных на оказание помощи беженцам и ВПЛ, которым пришлось покинуть свои дома в результате внутреннего вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, - резюмировали в дипведомстве. - Гранди позитивно оценил активную роль России в поиске решений мировых проблем вынужденной миграции, а также принимаемые в нашей стране меры по урегулированию правового положения беженцев и соискателей убежища".

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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