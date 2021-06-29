Путин 29 июня проведет совещание по подготовке прямой линии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет второе совещание по подготовке прямой линии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее во второй половине дня в понедельник, по словам пресс-секретаря президента, Путин провел первое "внутреннее совещание с экспертами, с администрацией [президента] в рамках подготовки прямой линии".

"Аналогичное совещание у главы государства запланировано и на 29 июня. Тоже будет вестись подготовка", - сказал представитель Кремля.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в этом году 30 июня без аудитории в студии, а задать вопросы президенту все желающие смогут в том числе в специальном приложении "Москва - Путину". Ее девиз - "без лишних посредников".

Как сообщал Песков, с президентом будут ведущие, которые вместе с ним "перед прямой линией готовятся, работают со всем массивом вопросов". Он отметил, что "линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложение для смартфонов", которое позволяет любому гражданину страны без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно. Песков заверил, что "будет прямой разговор, президент будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединят вопросы, подтемы, географию страны - где какие вопросы доминируют".

По состоянию на 23:00 мск понедельника общее число обращений в адрес президента России в рамках подготовки программы прямой линии составило 714 640. По данным телеканала "Россия-24", 395 096 обращений поступили через кол-центр. Россияне задали 172 911 вопросов при помощи СМС или ММС, 71 165 через сайт программы и 49 786 через мобильное приложение "Москва-Путину", еще 25 682 обращения направлены через социальные сети. При этом самыми активными по числу обращений являются жители Краснодара, Новосибирска и Дагестана, а наиболее популярной темой остается вакцинация от коронавируса.