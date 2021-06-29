Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

ТАСС, 29 июня. Президент России Владимир Путин в послании президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между двумя странами. Текст поздравления российского лидера в связи с отмечаемым во вторник днем рождения туркменского президента опубликовало Государственное информационное агентство Туркмении.

Владимир Путин отметил, что под руководством Гурбангулы Бердымухамедова Туркмения уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

"Высоко ценим Ваши усилия, направленные на упрочение стратегического партнерства между нашими государствами", - говорится в послании. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать взаимовыгодные российско-туркменские отношения на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - подчеркнул президент России.

Владимир Путин пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.