Путин и Бердымухамедов обсудили борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и обсудил с ним актуальные темы повестки двух стран и борьбу с распространением коронавируса. Об этом по итогам телефонного разговора двух лидеров сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанского стратегического партнерства.

Ранее Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму. Президенту Туркменистана во вторник исполнилось 64 года. Он занимает пост президента республики с 2007 года.