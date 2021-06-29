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Путин и Бердымухамедов обсудили борьбу с коронавирусом

Президенты РФ и Туркмении также рассмотрели актуальные темы двусторонней повестки дня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и обсудил с ним актуальные темы повестки двух стран и борьбу с распространением коронавируса. Об этом по итогам телефонного разговора двух лидеров сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанского стратегического партнерства.

Ранее Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму. Президенту Туркменистана во вторник исполнилось 64 года. Он занимает пост президента республики с 2007 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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