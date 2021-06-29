Медведев заявил, что некоторые зеленые инициативы не отвечают интересам РФ и стран АСЕАН

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Некоторые экологические инициативы не отвечает ни интересам России, ни интересам стран АСЕАН, поскольку направлены на продвижение интересов других государств. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН.

"Нам нужно, на мой взгляд, и правящим партиям в том числе, периодически сверять наши позиции по различным зеленым инициативам, потому что далеко не все они идут во благо нашим государствам. Некоторые из них просто не отвечают ни интересам десятки [стран] АСЕАН, ни интересам России, поскольку направлены на продвижение интересов других государств в ущерб коллективной позиции", - сказал он.

При этом Медведев не уточнил, о каких именно экологических инициативах и государствах-бенефициарах идет речь.

В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В 2021 году Россия и АСЕАН отмечают 30-летие с начала отношений и 25-летие диалогового партнерства Россия - АСЕАН.