Путин встретится с Назарбаевым 30 июня в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду, 30 июня, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"30 июня 2021 года в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом", - отмечается в сообщении.

В Кремле указали, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы.

В понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев провел в столице Казахстана Нур-Султане встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой отметил влияние политического курса президента Путина на укрепление позиций РФ в мире, а также роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России.

В ходе встречи Токаев и Матвиенко обсудили перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии. Кроме того, Матвиенко передала Токаеву искренний привет и самые добрые пожелания от Путина.