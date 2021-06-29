Кремль не усматривает в обысках у руководителей "Проекта" мотива мести журналистам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кремль не знает, в чем суть претензий правоохранителей к руководителям издания "Проект", в том числе Роману Баданину, но не видит в таких действиях мотива мести. Об этом заявил во вторник в беседе с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не видим", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, усматривает ли он в действиях правоохранительных органов мотив мести журналистам, занимающимся расследованиями.

"Существует законное обоснование для таких действий. Мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, узнали [о ситуации] также из сообщений СМИ, - пояснил Песков. - Наверное, нужно за какими-то деталями обращаться в МВД".

Оценка Кремля

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в данном случае Кремль не может "комментировать правомерность действий силовиков". "Мы не обвинители, не адвокаты. <...> Вы можете обратиться в МВД за комментариями", - повторил он. Песков заметил, что "если там действительно есть обвинения в чем-то, то у обвиняемых должны быть и наверняка есть адвокаты, которые могут в законном порядке оспаривать те или иные действия". При этом он вновь подчеркнул, что это не прерогатива Кремля.

В ответ на вопрос, каким может быть взгляд президента на эту ситуацию, его кадровые решения, Песков удивился: "При чем здесь кадровые решения, непонятно совершенно". "Правоохранители выполняют свои функции, - заметил он, напомнив, что за законностью деятельности силовиков следит прокуратура. - Существует целый арсенал законных способов оспаривания тех или иных действий".

Представитель Кремля подтвердил, что главе государства известен Илья Трабер (выступает потерпевшим по делу, в рамках которого прошли обыски у Баданина - прим. ТАСС). Он напомнил, что Владимир Путин раньше работал в Петербурге, а Трабер, по словам пресс-секретаря, "играл определенную роль в экономической жизни" города.

"Да, президент сам говорил о том, что он знает эту фамилию, но мне неизвестно о том, что у них какие-то были отношения - близкие, дружественные или деловые", - пояснил Песков.

При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, знаком ли он с последним расследованием "Проекта", которое связано с силовиками. "Нет, честно говоря, не было возможности ознакомиться. Я поэтому ничего не могу сказать", - уточнил он.

Песков также выразил сомнение в том, что глава государства в ближайшие дни сможет ознакомиться с этим материалом, так как у него достаточно напряженный график. При этом, продолжил пресс-секретарь, эта информация, как и другие сообщения СМИ, будет включена в дайджесты для президента.

Обыски у руководителей "Проекта"

Во вторник у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и одной из его сотрудниц прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации"). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщила ТАСС Галина Арапова - директор Центра защиты прав СМИ (признан в РФ НКО-иноагентом), Баданин стал подозреваемым по делу о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера.