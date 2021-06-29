Методологию технического наблюдения за онлайн-голосованием подготовят к середине июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Представитель "Ростелекома", заместитель гендиректора по цифровизации избирательных процессов РТЛабс Юрий Сатиров сообщил, что к 15 июля планируется представить методологию технического наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), которое пройдет в сентябре 2021 года.

"Мы готовим сейчас методологию технического наблюдения, которая позволит энтузиастам, специалистам, знакомым с техникой, с технологиями, получить доступ непосредственно к распределенной базе данных, получать транзакции", - сказал Сатиров журналистам по итогам заседания группы экспертной оценки системы ДЭГ во вторник.

По его словам, эксперты смогут "проводить собственные проверки с помощью инструментария с открытым кодом, то есть отслеживать целостность этих транзакций, то, что в них нет никаких аномалий, делать случайные выборки". "Мы готовим сейчас эти материалы, где-то к 15 июля представим методологию и, возможно, какие-то уже наработки", - отметил Сатиров.

Он добавил, что вопрос технического наблюдения пока является новым и ограничивается показом определенных метрик системы. "Но мы еще хотели бы пройти чуть поглубже. Чтобы мы не просто получили доступ к базе, но и выполнили ряд процедур, которые позволят убедиться в том, что данные в базе полностью консистентные, целостные, не было нарушений, никаких изменений не произошло", - уточнил он, добавив, что инструментарий технического наблюдения будет выкладываться в открытом виде.

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.