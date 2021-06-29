"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Руденю на выборы главы Тверской области

ТАСС, 29 июня. Отделение "Единой России" по Тверской области на конференции 29 июня выдвинуло кандидатуру действующего губернатора Игоря Рудени на выборы главы региона, которые назначены на 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облправительства.

"Сегодня на втором этапе конференции регионального отделения "Единой России" Игоря Руденю выдвинули кандидатом на должность главы области", - сказали в пресс-службе.

На XX съезде "Единой России", который 19 июня прошел в Москве, было принято решение, что Руденя, который также является секретарем регионального отделения партии, возглавит группу кандидатов от Тверской области на выборах в Госдуму. В первую пятерку вошли советник президента РФ Владимир Васильев, директор Тверского добровольческого центра "МыВместе" Юлия Саранова, депутат Госдумы Сергей Веремеенко, врач-кардиолог Тверской областной клинической больницы Наталья Соколова.

Как сообщалось, 18 июня депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября 2021 года. В последний раз выборы губернатора Тверской области проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Андрея Шевелева по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности губернатора Игоря Руденю. Выборы состоялись 18 сентября, на пост губернатора претендовали три человека, за Руденю проголосовали 322 997 человек (72,10% избирателей).