МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Партия "Зеленая альтернатива" выдвинет 256 кандидатов на выборы в Госдуму, в том числе 34 - в одномандатных избирательных округах. Об этом во вторник сообщил председатель партии Руслан Хвостов на пресс-конференции по итогам съезда "Зеленой альтернативы", прошедшего 25 июня.

"Список состоит из 222 кандидатов, также 34 кандидата у нас пойдут по одномандатным округам, 14 из них в Москве. Региональных групп у нас 42", - сказал он.

Хвостов сообщил, что общефедеральную часть списка возглавили певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина, известная под псевдонимом Соня Гудим, журналист Ксения Качаева, депутат госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и кандидат экономических наук Александр Долгушин.

"Мы приняли решение дать дорогу в федеральный список более медийным товарищам, потому что в любом случае мы декларируем общие ценности, а я возглавил территориальный группу Московской области, где сейчас проживаю и более 10 лет занимаюсь экологией", - отметил лидер "Зеленой альтернативы".

Дайнеко сообщила, что в случае победы на выборах собирается стать депутатом Госдумы. "Если идти, то идти до конца", - сказала она.

Спасение лесов

Хвостов сказал, что в первую очередь партия хочет добиться спасения российских лесов от пожаров и черных лесорубов. "В нашей стране мы призываем бороться с черными лесорубами, которые поставляют наш лес в Китай и делают это нелегально", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Хвостова, партия планирует "пересмотреть мусорную реформу в сторону переработки, а не сжигания". "Мы призываем запретить мусоросжигательные заводы и перейти к раздельной переработке отходов. Мы требуем ужесточения наказания за все экологические правонарушения", - добавил он.

Также Хвостов заявил, что партия поддерживает развитие зеленой энергетики и транспорта, выступает за "налоговое стимулирование экологичных производств". "Граждане России должны получать природную ренту с сырьевых компаний, поскольку сырьевые компании, зарабатывая сверхприбыли, к большому сожалению, убивают место обитания людей", - сказал он.

"Зеленая альтернатива" представлена депутатом Бетехиным в Госсовете Республики Коми. Согласно законодательству, прохождение хотя бы одного кандидата по спискам в региональный парламент дает партии право участвовать в думских выборах без сбора подписей.

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).