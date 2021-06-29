Глава Тверской области Руденя подал документы в избирком на участие в выборах губернатора

ТАСС, 29 июня. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя подал документы в избирательную комиссию на участие в выборах главы региона, которые назначены на 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе облправительства.

"Сегодня Игорь Руденя подал пакет документов в избирательную комиссию Тверской области на участие в выборах губернатора", - сказали в пресс-службе.

Ранее во вторник региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Рудени на пост губернатора, решение было принято 29 июня участниками партийной конференции.

Депутаты Законодательного собрания Тверской области 18 июня приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября 2021 года. В последний раз выборы губернатора Тверской области проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Андрея Шевелева по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности губернатора Игоря Руденю. Выборы состоялись 18 сентября, на пост губернатора претендовали три человека, за Руденю проголосовали 322 997 человек (72,10% избирателей).