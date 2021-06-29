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Лавров обсудил с главой МИД Кипра преодоление последствий пандемии

Стороны также рассмотрели кипрское урегулирование

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кипра Никос Христодулидис обсудили во вторник по телефону преодоление последствий пандемии коронавируса и кипрское урегулирование.

"Обсуждены состояние и перспективы российско-кипрского сотрудничества. Особое внимание уделено совместному преодолению последствий пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению политического диалога и наметили график межгосударственных контактов на предстоящий период.

Министры также обменялись мнениями по региональной проблематике с акцентом на ситуации в кипрском урегулировании. "Российской стороной подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего решения кипрской проблемы на основе существующих резолюций Совета Безопасности ООН. Констатировано, что обеспечить долгосрочную стабильность и мир в Восточном Средиземноморье можно исключительно посредством диалога, поиска взаимоприемлемых решений на основе общепризнанных международно-правовых норм", - указали на Смоленской площади.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКипрРоссияПандемия COVID-19Эскалация напряженности в Средиземноморье
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