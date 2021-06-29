Захарова: властям Британии нечего предъявить в качестве доказательства вмешательства РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании уже давно бы предоставило доказательства вмешательства России в выборы, если бы они были. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отклоненные Высоким судом Лондона иск и ходатайство о рассмотрении дела о якобы имевшем место российском вмешательстве.

"Правда, немного даже жалко, что так все закончилось. Понаблюдать за прениями в суде, разработкой доказательной базы и аргументацией сторон было бы очень интересно. Впрочем, было бы что предъявить, правительство Британии давно бы это уже сделало", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, сложно не согласиться с приведенной судьей аргументацией отказа. "По мнению суда, дело лежит в политической, а не правовой плоскости. И тут с ним сложно не согласиться: истцы зарабатывают политические очки, а не беспокоятся о безопасности своей страны. Кроме того, его честь честно сказал, что ситуацию, при которой, например, Страсбургский суд принимает решение, обязывающее правительство Соединенного Королевства расследовать вмешательства во внутренние дела, трудно вообразить. Ну, ведь золотые слова - срочно отливаем в граните", - указала дипломат.