Слуцкий назвал исключение Мариани из миссии мониторинга выборов зачисткой инакомыслящих

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Решение Европарламента исключить евродепутата от Франции Тьерри Мариани из официальной миссии мониторинга выборов, действующей при этой организации, - это зачистка инакомыслящих и репрессии. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Европарламент в русофобской истерии начал зачистку инакомыслящих. Евродепутат от Франции Тьерри Мариани и четверо его коллег исключены из официальной парламентской миссии мониторинга за выборами. Причина - посещение Крыма", - написал он.

По словам Слуцкого, "если уже заранее и публично провозглашается цель объявить предстоящие выборы в Госдуму нелегитимными, то, очевидно", принципам демократии и плюрализму мнений "на смену приходят репрессии и отсутствие политической культуры".

Глава комитета при этом заверил, что в России будут рады приезду в качестве наблюдателей Мариани и его коллег. "Это честные и смелые политики, которые не раз ставили правду выше должностей, постов и мандатов", - резюмировал Слуцкий.

Как сообщила ранее на своей сайте газета Le Figaro, из миссии были исключены Мариани и четверо его коллег в том числе за посещение с мониторинговой миссией Крыма, выборы в котором Европарламент решил бойкотировать. Мариани, член комиссии по иностранным делам Европарламента и бывший министр транспорта Франции в свою очередь предупредил, что намерен продолжать мониторинговую деятельность, в сентября он приедет в Россию для присутствия на думских выборах.