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Секретари совбезов России и Белоруссии обсудили борьбу с вмешательством извне

Николай Патрушев и Александр Вольфович также обменялись мнениями по вопросам международной безопасности, в том числе по проблематике ДОН
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович Павел Орловский/БелТА/ТАСС
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
© Павел Орловский/БелТА/ТАСС

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович на консультациях, которые прошли в среду в Минске, обсудили борьбу с попытками вмешаться извне в дела суверенных государств. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Подробно обсуждена тематика гибридных воздействий на Россию и Беларусь, меры противодействия на попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, в том числе по проблематике Договора по открытому небу, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, биологической безопасности. Кроме того, на консультациях были намечены планы дальнейшего взаимодействия между Россией и Белоруссией по линии аппаратов советов безопасности, военных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов.

"Состоявшиеся консультации продемонстрировали схожесть оценок по наиболее актуальным проблемам и позволили выработать предложения по совместным шагам по их решению", - подчеркнули в аппарате российского Совбеза по итогам мероприятия.

Отмечается, что в этот же день Патрушев посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичБелоруссияРоссия
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