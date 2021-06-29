Косачев: присоединение Исландии к санкционной политике ЕС нанесло урон отношениям с РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Отношения между Россией и Исландией переживают не лучшие времена, большой вред им нанесло присоединение Рейкьявика к антироссийской санкционной политике Евросоюза (ЕС). Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с председателем Альтинга (парламента) Исландии Стейнгримуром Сигфуссоном.

"В настоящее время российско-исландские отношения переживают не лучшие времена. Большой урон был нанесен присоединением Исландии к антироссийской санкционной политике Евросоюза. Даже в годы холодной войны Исландия, несмотря на политические сложности, вела активную торговлю с нашей страной", - приводит слова Косачева пресс-служба СФ.

По его словам, российские парламентарии позитивно оценивают возобновление российско-исландского межпарламентского диалога и надеются на его развитие в дальнейшем. С учетом законодательных приоритетов Совета Федерации и Альтинга Косачев назвал перспективным взаимодействие между парламентами в таких сферах, как экология и борьба с климатическими изменениями, поддержка инноваций. Он также позитивно оценил российско-исландское взаимодействие в Арктике. "Мы исходим из того, что арктическое сотрудничество должно быть деполитизировано и ориентировано на достижение конкретных практических результатов", - подчеркнул сенатор.

Председательство в Арктическом совете

Косачев поздравил Исландию с успешным завершением председательства в Арктическом совете и напомнил, что на министерской сессии совета 19-20 мая 2021 года в Рейкьявике Россия приняла эстафету председательства на следующий двухлетний период. "Мы готовы наращивать конструктивное и эффективное взаимодействие в совете, намерены способствовать продвижению коллективных подходов к обеспечению сбалансированного развития Арктического региона в социальном, экономическом и природоохранном измерениях", - отметил вице-спикер Совфеда.

Парламентарий подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества.

В свою очередь, Сигфуссон заявил, что считает важным продолжать сотрудничество между Россией и Исландией на парламентском уровне. Он согласился с тем, что санкции наносят вред развитию двусторонних отношений. "Мы заинтересованы расширять наше взаимодействие во всех областях, в том числе в сфере рыболовства, сельского хозяйства, сохранения климата", - сказал глава исландского парламента.

В ходе беседы также были затронуты перспективы межрегионального сотрудничества двух стран.