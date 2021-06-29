Песков назвал главную тему вопросов для прямой линии с Путиным в 2021 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тенденцию по вопросам для программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" установить сложно, в этом году главной темой обращений является коронавирус. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Вопросов много, традиционно много. Они поступают по самым разным каналам. <...> Набор тем в принципе от года к году меняется, установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова - это ковид", - сказал он.

Песков уточнил, что поступают вопросы по вакцинации, по срокам окончания пандемии и ее возможным экономическим последствиям. "Огромный блок вопросов, связанный с ковидом", - отметил пресс-секретарь.

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.