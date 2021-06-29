Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны, но о плохих сценариях лучше даже не говорить. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая в свете инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма на вопрос, готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям НАТО.

"Давайте не будем даже говорить о таких сценариях", - сказал Песков, пояснив, что "иногда слова материализуются, не дай Бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо".

"Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, власти России понимают, зачем британцы устроили этот инцидент с эсминцем у берегов Крыма. "Это провокация - спланированная и сознательная", - сказал пресс-секретарь президента.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря России. В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждала, что корабль выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону эсминца, а "проводили учебные стрельбы".