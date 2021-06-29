{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инцидент с британским эсминцем в Черном море
Обновлено 

Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты России

При этом представитель Кремля добавил, что не хочет даже обсуждать сценарии возможного удара по кораблям стран НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны, но о плохих сценариях лучше даже не говорить. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая в свете инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма на вопрос, готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям НАТО.

На эту тему
Хронология случаев нарушения госграницы России кораблями ВМС других стран
Хронология случаев нарушения госграницы России кораблями ВМС других стран

"Давайте не будем даже говорить о таких сценариях", - сказал Песков, пояснив, что "иногда слова материализуются, не дай Бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо".

"Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, власти России понимают, зачем британцы устроили этот инцидент с эсминцем у берегов Крыма. "Это провокация - спланированная и сознательная", - сказал пресс-секретарь президента.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря России. В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждала, что корабль выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону эсминца, а "проводили учебные стрельбы".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичИнцидент с британским эсминцем в Черном море
МИД России назвал "двадцатку" востребованным форматом
Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что формат полезен даже несмотря на то, "что кто-то угрожает кому-то, кого-то записывают во враги"
Читать полностью