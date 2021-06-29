МИД России назвал "двадцатку" востребованным форматом

МАТЕРА /Италия/, 29 июня. /ТАСС/. МИД РФ считает Группу двадцати востребованным и функциональным форматом, особенно когда обсуждаются общие для всех проблемы, такие как продовольственная безопасность. Об этом заявил во вторник российским журналистам по итогам встречи глав МИД стран Группы двадцати заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Формат, конечно, функционален, потому что он востребован. В него входят лидеры мировой экономики, на которых приходятся 60% мирового населения. И даже несмотря что кто-то угрожает кому-то, кого-то записывают во враги, тем не менее разговор состоялся весьма корректный, конструктивный", - сказал заместитель министра.

По его словам, противоречия в подходе всегда были внутри "двадцатки". "То, что мы разные и непримиримые, будет сохраняться, но там, где можно примириться, найти общий знаменатель, такой формат полезен", - добавил Панкин.

Он также убежден, что востребован и формат МИД, поскольку у многих проблем есть внешнеполитическое измерение. "Проблемы [в частности, продовольственной безопасности] иногда становятся источником конфликтов как межстрановых, так и региональных, которые отвлекают на себя еще больше ресурсов и дестабилизируют ситуацию. Здесь отмечалось, что необходимо гасить конфликты, не допускать создания социальной напряженности, чтобы не было конкуренции, которая доводит до вооруженных конфликтов, чтобы не порождались экстремизм и терроризм. Все это круг внешнеполитических вопросов", - добавил замминистра.

Панкин считает наиболее выигрышным формат, выбранный итальянской стороной, пригласившей министров других стран, главным образом из Африки, возглавляющих африканские объединения. Он также отметил, что на встрече обсуждалось глобальное управление с точки зрения глобальных институтов взаимодействия. "Важно не подменять понятий и не подбрасывать инициативы, согласованные в клубном формате даже весьма уважаемых стран, которые потом должны восприниматься как общие для всех", - продолжил замминистра.

"Разговор сводится к тому, что должны соблюдаться определенные принципы и учитываться потребности, не навязываться одни и тех же рецепты без учета конкретной ситуации. Нами было подчеркнуто, что есть вещи, которые не надо африканцам навязывать, тем более предлагать что-то, чтобы это не привело к еще большей напряженности, не превращать [Африканский] континент в место конкуренции", - заключил Панкин.