Захарова сравнила поведение США по отношению к России со сказкой про Крошку Енота

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вашингтонским идеологам при выстраивании отношений на международной арене, в частности, относительно России, обратить внимание на сюжет сказки американской писательницы Лилиан Муур про Крошку Енота. Так дипломат прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госсекретарь США Блинкен: "Если Россия продолжит нападать на нас..., то тогда мы будем отвечать", - написала она во вторник в Telegram-канале. - Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться".

"А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что в России это произведение знают и любят. "В 1974 году сняли прекрасный мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", - добавила официальный представитель МИД РФ. К записи также прикреплена ссылка для просмотра советского мультфильма.

Ранее Блинкен в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что США планируют отвечать России, если Москва продолжит проводить агрессивную, по их мнению, политику в отношении Вашингтона.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит на высшем уровне. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США также намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями. Стороны также договорились о возвращении послов обеих стран к местам их службы в Москве и Вашингтоне.