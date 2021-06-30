Лавров и Чавушоглу обсудят безопасность российских туристов и ситуацию на Ближнем Востоке

АНТАЛЬЯ /Турция/, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Анталье переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.

Главы дипломатических ведомств России и Турции поддерживают регулярные контакты. Последняя встреча двух министров состоялась в Дохе 10 марта этого года во время рабочей поездки Лаврова в Саудовскую Аравию, а в 2020 году они провели пять очных встреч, несмотря на пандемию коронавируса.

В Москве рассчитывают, что предстоящие переговоры поспособствуют дальнейшему развитию многоплановых отношений между Россией и Турцией.

Безопасный туризм

С 22 июня Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции. Решение о восстановлении полетов было принято оперштабом правительства РФ после поездки мониторинговой миссии специалистов Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма в Турцию. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, турецкие власти готовы принять соответствующие меры в случае заболевания российских туристов.

В этом году, по данным Ассоциации туроператоров России, в Турции с 22 июня до конца сентября могут отдохнуть 3 млн россиян. В связи с этим предполагается, что тема обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан РФ, находящихся в Турции, станет одной из основных на переговорах Лаврова и Чавушоглу.

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 июня в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил признательность за возобновление авиасообщения между двумя странами и начало поставок в республику российской вакцины "Спутник V".

Как сообщили в МИД РФ в преддверии встречи, министры также планируют обсудить применение вакцины "Спутник V" в Турции, первая партия которой прибыла в республику 14 июня, а также скорейшее налаживание ее производства турецкими фармакологическими компаниями.

Урегулирование после выборов

Одной из международных тем, которую планируют обсудить министры, станет политическое урегулирование в Сирии после прошедших там 26 мая президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент Башар Асад.

Россия и Турция неоднократно подчеркивали свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Ожидается, что Лавров и Чавушоглу также обсудят подготовку к проведению шестой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве.

Переговоры двух министров представляются особенно важными перед предстоящей 16-й международной встречей по Сирии в астанинском формате, которая состоится в Нур-Султане 7-8 июля.

Кроме того, российские и турецкие военные регулярно проводят совместные патрулирования в Сирии на основе договоренностей Москвы и Анкары. Ожидается, что Лавров и Чавушоглу также затронут темы гуманитарной помощи местным жителям, положение дел в Идлибе и на северо-востоке Сирии, борьбу с терроризмом.

Дальнейшие усилия в Нагорном Карабахе

Ситуация в Закавказье станет еще одной важной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и Турции.

Важным поворотом в судьбе региона стала подписанная 15 июня в Шуше декларация о союзнических отношениях Турции и Азербайджана. Кроме того, Эрдоган, выступая в парламенте Азербайджана, заявил о готовности вместе с Баку полностью восстановить Нагорный Карабах. В МИД Армении в ответ на подписание документа заявили, что он направлен против армянского народа и полностью противоречит основным нормам международного права.

Комментируя Шушинскую декларацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захаровой заявила, что Москва считает неправильным смешивать темы, касающиеся урегулирования в Нагорном Карабахе, с внешними связями государств региона. Она напомнила, что в регионе прилагаются в том числе многосторонние усилия для подведения сторон нагорнокарабахского конфликта к заключению договоренностей и движению в мирном направлении.

Кроме того, 24 июня в телефонном разговоре Путин и Эрдоган дали позитивную оценку работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

Прогресс в Ливии

Другой темой, которую обсудят министры, станет ситуация в Ливии. На Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии в феврале этого года были утверждены глава правительства Ливии и представители Президентского совета, задачей которых являются подготовка и проведение в соответствии с утвержденной до этого дорожной картой общенациональных выборов в стране 24 декабря 2021 года.

По итогам международной конференции по Ливии в Берлине 23 июня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что, по оценке Москвы, в Ливии ситуация "относительно стабильная" и "в целом идет в правильном направлении".

В российском дипведомстве информировали, что на предстоящих переговорах Лавров и его турецкий коллега планируют обсудить подготовку к всеобщим выборам в Ливии, содействие властям страны в решении политических и социально-экономических проблем и консолидации национальных вооруженных сил, а также деятельность совместного военного комитета в формате "пять плюс пять".

Ожидается, что главы МИД России и Турции на переговорах в Анталье обсудят также ситуацию в других районах Ближнего Востока, Северной Африке, Афганистане, обстановку на Украине, в Центральной Азии, Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе.

Наращивая сотрудничество

На переговорах министры не обойдут стороной и двустороннюю повестку дня. В МИД РФ отметили, что значительное внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству и обеспечению его качественного роста. "Констатируем, что за январь-апрель 2021 г. взаимный товарооборот вырос на 22,5% до 9,1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., в том числе российский экспорт - на 21,1% до 7,2 млрд долларов, а импорт - на 27,8% до 1,9 млрд долларов", - подчеркнули в дипведомстве.

Отдельное внимание на встрече министры уделят военно-техническому сотрудничеству. Турция первой из стран НАТО приобрела у России зенитные ракетные системы С-400, несмотря на негативную реакцию США и других партнеров по альянсу. На переговорах 17 июня президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган так и не смогли достичь договоренности по вопросу приобретенных Турцией С-400.

Кроме того, Россия планирует акцентировать внимание на необходимости снятия дополнительных ввозных таможенных пошлин на широкий ассортимент отечественных товаров. Министры также обсудят вопросы российско-турецкого культурно-гуманитарного сотрудничества и взаимодействия по линии институтов гражданского общества.