Россия заявила в СБ ООН о несогласии с назначением высокого представителя по БиГ

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия выступает против назначения немецкого дипломата Кристиана Шмидта высоким представителем по Боснии и Герцеговине (БиГ), так как при принятии данного решения не были соблюдены необходимые процедуры. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы собрались здесь по нашей инициативе для того, чтобы обсудить распространенное в Совете письмо, из которого следует, что 27 мая гражданин ФРГ Кристиан Шмидт якобы был назначен на должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Россия как член Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) хотела бы категорически не согласиться с этим утверждением", - сказал он.

Небензя добавил, что при назначении Шмидта не были соблюдены необходимые процедуры - одобрение его кандидатуры боснийскими сторонами и Советом Безопасности ООН. "Фамилия появившегося практически из ниоткуда единственного кандидата быстро и без лишних дискуссий была утверждена Руководящим комитетом. При этом Комитет решил не прислушиваться к мнению не только России, но и всех боснийских сторон", - отметил он.

27 мая послы стран РК СВМС приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в Боснии и Герцеговине. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В связи с этим руководство Республики Сербской запросило срочные консультации у президента Сербии, которые состоялись с участием высшего руководства республик. По результатам консультаций в Белграде председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН в БиГ, назвав назначение нового высокого представителя в Боснии и Герцеговине без резолюции СБ ООН нарушением Дейтонского соглашения, международного права и конституции БиГ.

Шмидт во время выступления в Бундестаге 10 июня сообщил, что намерен отправиться в Москву для урегулирования разногласий с Россией по своему назначению.