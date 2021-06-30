Народного депутата Алексея Еремеева избрали председателем Госсобрания Якутии

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Народного депутата Алексея Еремеева избрали председателем Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва в ходе пленарного заседания в среду.

16 июня сообщалось, что спикер Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев займет пост председателя Конституционного совета, созданного в регионе в мае 2021 года после упразднения Конституционного суда.

"Уважаемые народные депутаты, хотел бы поблагодарить вас за поддержку кандидатуры Еремеева Алексея Ильича на избрание на должность председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) и, конечно, поздравить Алексея Ильича с избранием на одну из самых высоких должностей в нашей республике, выразить уверенность в нашем совместном труде во благо Якутии и всех якутян", - сказал на заседании глава Якутии Айсен Николаев.

Проголосовали за 57 депутатов, против - один, воздержавшихся не было.

Алексей Еремеев родился 27 апреля 1973 года в селе Намцы Намского района Якутской АССР. Кандидат политических наук. Еремеев является членом фракции политической партии "Единая Россия", с 2018 года - председатель постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству VI созыва.