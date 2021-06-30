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Сенатора Грешнякову выдвинули кандидатом на выборы в Госдуму от Дальнего Востока

От Российской партии пенсионеров за социальную справедливость

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова пойдет на выборы в Госдуму. Ее кандидатуру выдвинула Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Об этом она сообщила в среду на своей странице в Instagram.

"На шестом предвыборном съезде Российской партии пенсионеров за социальную справедливость <...> решено, что я возглавлю список Дальневосточной тергруппы этой партии для участия в выборах в Госдуму", - написала Грешнякова.

В апреле 2021 года Грешнякова заявила о своем выходе из рядов ЛДПР. Она была назначена сенатором от Хабаровского края в сентябре 2018 года. Ранее она была депутатом Законодательной думы региона.

В своем сообщении Грешнякова отметила, что Партия пенсионеров близка ей идейно.

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