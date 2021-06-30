Захарова заявила, что Россия не является лидером по ограничениям для иностранцев

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия не является лидером по вопросам введения ограничений для иностранцев на своей территории. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя осуждение западными СМИ российского закона об ограничении оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан.

"Как-то за кадром этого "праведного гнева" осталась информация о том, что, например, во второй половине июня официальный Токио принял целый ряд законов, направленных на "укрепление национальной безопасности". Особый интерес вызывает закон от 16 числа. Новый акт резко ужесточает регулирование сделок с землей, расположенной рядом с целыми классами объектов и учреждений. Среди них: военные части, атомные станции, некие "объекты критической инфраструктуры" и участки в приграничных районах, - написала она в своем Telegram-канале. - Ссылаются японцы на "аналогичные акты в США, Австралии, Республике Корее и Великобритании". То есть Россия далеко не в передовиках, оказывается, по ограничениям для иностранцев. Пионеры - все те же "сторонники либерального делового оборота".

Как обратила внимание Захарова, Япония ставит довольно жесткие рамки для иностранцев, которые хотят приобрести землю в ограниченных "особых зонах", делая покупку не только невыгодной, но практически бессмысленной - власти получают право заключить владельца земли в тюрьму сроком до двух лет, если суд сочтет использование частной собственности "ненадлежащим". "Интересно, что параллельно с этой мерой продолжается выдавливание зарубежных инвесторов из японских корпораций. Сперва государство резко увеличило свою роль в сделках крупного бизнеса по стратегическим направлениям в случае участия иностранного элемента. Теперь в планах сохранение контроля за компанией и после завершения инвестпроекта, вплоть до блокировки действий зарубежных акционеров", - отметила официальный представитель МИД.

Она также указала на несоответствие либерального курса ряда стран с подобными протекционистскими мерами. "Только вот протекционистские, этатистские меры, которые страны "семерки" с каждым годом вводят в свою экономику все активнее, не особенно с либерализмом, как говорят опытные картежники, бьются", - добавила дипломат.