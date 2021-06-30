Путин заявил, что напишет статью по истории русского народа и связи с Украиной

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напишет отдельную статью по истории русского народа и в том числе его связи с Украиной. Об этом глава государства заявил в среду в ходе ежегодной прямой линии.

"Я напишу отдельную аналитическую статью [на эту тему] и надеюсь, что в России и на Украине с нею познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу", - сказал Путин.

"Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков, еще [со времен] Речи Посполитой. Сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, всех, кто рядом. Потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны", - напомнил глава государства.

"Но мы должны понимать. У нас как раньше трактовалась эта этническая составляющая - были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, нас начали как бы разделять - единый русский народ", - сказал Путин, добавив, что, к сожалению, сейчас не сможем поговорить об этом подробно и напишет статью на эту тему.