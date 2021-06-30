Путин сравнил последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в случае принятия Верховной радой законопроекта, который не включает русский народ в число коренных народов Украины, последствия этого документа можно будет сравнить с оружием массового поражения.

Путин отметил, что только недружественным отношением руководства Украины можно объяснить этот проект закона, который сейчас внесен президентом Владимиром Зеленским в Верховную раду.

"Ну это вообще просто уму непостижимо, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными, - сказал глава государства во время ежегодной прямой линии. - Что это такое, к чему это приведет - это приведет к тому, что часть людей может уехать, но куда ехать-то - квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, чтоб не чувствовать себя людьми второго сорта, это приведет к сокращению общего числа русских". "Это, знаете, сопоставимо по своим последствиям с применением какого-то оружия массового поражения", - подчеркнул президент.

Он отметил, что "везде хватает узколобых людей и крайних националистов". "У нас такие есть, и на Украине такие есть, они действуют от чистого сердца, но не от большого ума, и результаты их работы разрушительные", - сказал российский лидер.

Законопроект о коренных народах

18 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.