Путин заявил, что готов встречаться с Зеленским, но надо понять, о чем говорить

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что сначала необходимым понять, о чем с ним говорить.

"Он [Зеленский] отдал Украину под полное внешнее управление, - отметил российский лидер, отвечая в среду на вопросы в ходе очередной прямой линии. - Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?".

"Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить", - резюмировал Путин.

В это связи президент России напомнил о происходящем на Украине подавлении оппозиции. "Вот Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли и заперли его в преддверии избирательной кампании дома, - отметил глава государства. - Браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные".

"На это никто не обращает внимания, - продолжил он. - Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе и на путях строительства нормальных отношений с Россией. У них нет никаких шансов. Подавляют на корню. Кого-то сажают в тюрьму, кого-то - под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Ну что встречаться с Зеленским?".