МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами.

"Меня беспокоит другая, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории", - сказал Путин во время ежегодной прямой линии. Он подчеркнул, что согласно украинской конституции там не может быть иностранных военных баз.

Путин отметил, что в ответ на прекращение военных учений РФ у границ Украины западные страны "приперлись" к границам РФ.

"Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит", - сказал Путин. "Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? - Они приперлись к нашим границам", - высказал негодование Путин.