"Зеленая альтернатива" выдвинула своего кандидата на выборы главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Партия "Зеленая альтернатива" выдвинула на выборы губернатора Хабаровского края кандидата Игоря Логвинова. Об этом сообщили журналистам в избирательной комиссии региона в среду.

"Кандидатом от политической партии "Зеленая альтернатива" на должность губернатора Хабаровского края выдвинут Логвинов Игорь Валерьевич. Кандидат еще не сдавал документы в комиссию края", - сказали в избиркоме.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года, в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди" и "Родина". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, партия "Зеленые" - предпринимателя Микаела Багдасаряна, ЛДПР - врио губернатора региона Дегтярева, "Новые люди" - главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова, кандидат от партии "Родина" - Мамедов Бабек Юсиф оглы.