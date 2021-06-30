Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации претендующим на пост президента

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации людям, которые будут претендовать на пост президента после него.

"Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну: с одной стороны говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", - сказал Путин во время ежегодной прямой линии, сделав акцент на том, что так происходит во всех странах мира.

Путин выразил надежду, что однажды сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию.

"Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина, Россия", - заявил президент.