Путин заявил, что решения властей должны приниматься "на ясном глазу" и профессионально

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решения российских властей должны приниматься "на ясном глазу" и профессионально, жизнь не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

"Теперь по поводу партии власти. Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное - как сеятель, который на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти", - заметил глава государства.

"Поэтому решения [властей] должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения", - подчеркнул он.

Общение Путина с гражданами идет в прямом эфире основных телеканалов и радиостанций страны. Программа началась в 12:07 мск. Ее продолжительность заранее не определена, но, как правило, выходит за рамки трех часов.