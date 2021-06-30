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Прямая линия с президентом РФ
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Путин заявил, что решения властей должны приниматься "на ясном глазу" и профессионально

По словам президента, жизнь "не состоит из постоянных праздников и раздачи денег"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решения российских властей должны приниматься "на ясном глазу" и профессионально, жизнь не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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"Теперь по поводу партии власти. Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное - как сеятель, который на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти", - заметил глава государства.

"Поэтому решения [властей] должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения", - подчеркнул он.

Общение Путина с гражданами идет в прямом эфире основных телеканалов и радиостанций страны. Программа началась в 12:07 мск. Ее продолжительность заранее не определена, но, как правило, выходит за рамки трех часов.

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