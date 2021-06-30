Путин намерен поддерживать "Единую Россию" в ходе выборов в Госдуму

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что будет поддерживать партию "Единая Россия" в ходе выборов депутатов Госдумы, он отметил, что единороссы не занимаются популизмом и идут на принятие непопулярных, но необходимых решений.

"Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это в известной степени себе во вред. Эта работа "Единой России" создает очень прочную базу, прочный фундамент российской государственности, имея в виду гарантированность принятия необходимых стране решений", - сказал Путин во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос о том, почему он поддерживает партию власти.

"Именно поэтому и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И сегодняшний разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании", - отметил президент.

Он напомнил, что в 1990-е годы было "принято огромное количество решений на потребу публике". "И принимались они людьми понимающими, что исполнить эти решения невозможно. Что это такое? Это обман избирателей, обман граждан для того, чтобы самим себя позиционировать как защитников народа и потом на кого-то свалить неисполнение этих решений. Как правило, заранее знали, что они неисполнимые. "Единая Россия" не ведет себя таким образом", - добавил Путин.

Президент 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.