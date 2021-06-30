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Прямая линия с президентом РФ
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Путин призвал чиновников помнить и судьбе Колобка и не поддаваться на льстивые речи

По словам президента, когда коллеги "начинают принимать за чистую правду льстивые речи", то могут погружаться в соответствующее состояние и "рискуют быть съеденными"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что русская сказка "Колобок" может быть очень поучительной для чиновников.

Во время ежегодной прямой линии среди трех наиболее впечатливших его произведений наравне с "Войной и миром" Льва Толстого и Первым концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского президент назвал русскую сказку "Колобок". "Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение", - посоветовал Путин.

"Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными", - предупредил президент.

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