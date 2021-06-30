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Прямая линия с президентом РФ

Эксперт: кураторство вице-премьерами регионов повысит скорость принятия решений

Благодаря координирующей роли вице-премьеров региональные проблемы быстрее получат рассмотрение на федеральном уровне, сократится этап межведомственных согласований, отметил вице-президент ЦСР Глеб Покатович

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кураторство вице-премьерами регионов повысит скорость принятия решений и сократит этап межведомственных согласований, заявил ТАСС первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович. По его мнению, это предъявляет требования и к регионам: возможность поставить проблему должна обернуться готовностью ее оперативно решать.

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Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин должен представить предложения о кураторстве вице-премьерами конкретных территорий.

"Это будет способствовать повышению скорости принятия решений, касающихся социально-экономического развития регионов, позволит учитывать специфику каждого федерального округа. Благодаря координирующей роли вице-премьеров региональные проблемы быстрее получат рассмотрение на федеральном уровне, сократится этап межведомственных согласований, что позволит повысить не только уровень взаимодействия регионов с правительством, но и его качество. С другой стороны, это предъявляет определенные требования и к регионам - возможность поставить проблему должна обернуться готовностью ее оперативно решать", - сказал Покатович.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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