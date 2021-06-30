Толстой заявил, что Россия выступает против странового мониторинга в ПАСЕ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия выступает против странового мониторинга в Совете Европы, но всегда готова к взаимодействию с содокладчиками его парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Об этом журналистам в среду сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой по итогам встречи членов делегации с содокладчиками комиссии ассамблеи по мониторингу.

"В течение 25 лет Совет Европы держит Россию - одного из главных плательщиков организации - под мониторингом, нас эта ситуация не устраивает, при этом мы готовы принимать в нашей стране содокладчиков комиссии, давать разъяснения по любым вопросам и предоставлять всю необходимую информацию", - сказал Толстой.

При этом, продолжил депутат, российская сторона выступает "против двойных стандартов, голословных обвинений и ретроактивного включения все новых и новых требований, предъявляемых к России". При этом делегация РФ с уважением относится "ко всем, кто не устраивает цирк на площадках ассамблеи" и не пытается поставить РФ в ущемленное положение.

"В ходе встречи с содокладчиками мы в очередной раз обозначили, что все резолюции, в которых Крым не признается частью России, для нас юридически ничтожны, об их исполнении речи быть не может", - рассказал Толстой, добавив, что "Россия в свою очередь озабочена правами человека во Франции, Нидерландах, Германии, аннексией Фолклендских островов Великобританией". "Но мы не позволяем себе читать кому-либо нотации, тем более вмешиваться в дела других государств", - подчеркнул парламентарий.

Толстой также напомнил, что Россия давно и последовательно выступает за изменение самих подходов к мониторингу - за переход от странового мониторинга к тематическому, что позволило бы избежать проведения "опасных разделительных линий между странами - членами Совета Европы".

Целью визита содокладчиков является сбор информации в рамках мониторинговой процедуры в отношении РФ в части исполнении обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. Ожидается, что доклад по итогам мониторинговой процедуры должен быть представлен до июня следующего года.