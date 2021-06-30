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Небензя назвал одностороннее перемирие в Тыграе проблеском надежды

Постпред РФ при ООН отметил, что заседание Совета Безопасности ООН, скорее всего, состоится, но не снимает вопроса о том, является ли кризис в этом штате международной проблемой или внутренним делом Эфиопии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя Владимир Костырев/ТАСС
Описание
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© Владимир Костырев/ТАСС

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Объявленное властями Эфиопии одностороннее перемирие в Тыграе стало проблеском надежды в урегулировании кризиса. Об этом заявил в среду на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Одностороннее перемирие, объявленное центральными властями, - это проблеск надежды, - сказал он. - Нет военного решения этого кризиса, только политическое. Будет ли это [перемирие] дорогой, которая приведет к политическому урегулированию, - это вопрос, которым предстоит заниматься".

Небензя добавил, что предложенное рядом западных стран заседание Совета Безопасности ООН по Тыграю, скорее всего, состоится, но это не снимает вопроса о том, является ли кризис в Тыграе международной проблемой или внутренним делом Эфиопии.

Небензя также указал, что Россия обеспокоена гуманитарной ситуацией в Тыграе, но отметил, что "значительная часть гуманитарной помощи там пока оказывается эфиопским правительством".

Объявление о прекращении огня последовало после того, как отряды повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) заняли столицу штата и большую часть его территории. Повстанцы готовность соблюдать перемирие не подтверждали. Борьбу против повстанцев в Тыграе также ведут союзные центральным властям Эфиопии силы соседнего государства Эритрея.

Теги
ЭфиопияРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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