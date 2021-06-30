Небензя заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности начнутся в июле

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия и США ведут подготовку к началу работы по стратегической стабильности в июле. Об этом заявил в среду на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Переговоры по стратегической стабильности начнутся где-то в июле, обе стороны ведут приготовления к этому", - сказал он.

Небензя при этом подчеркнул, что после российско-американского саммита в Женеве РФ видит с американской стороны попытки выдвижения новых условий для взаимодействия по вопросам двусторонних отношений. "Мы готовы взаимодействовать, но не на условии выдвижения условий", - отметил российский дипломат.

В Женеве 16 июня состоялся саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Стороны договорились, в том числе, восстановить контакты по стратегической стабильности.