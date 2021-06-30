{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небензя заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности начнутся в июле

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что после российско-американского саммита в Женеве РФ видит с американской стороны попытки выдвижения новых условий для взаимодействия по вопросам двусторонних отношений

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия и США ведут подготовку к началу работы по стратегической стабильности в июле. Об этом заявил в среду на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Переговоры по стратегической стабильности начнутся где-то в июле, обе стороны ведут приготовления к этому", - сказал он.

Небензя при этом подчеркнул, что после российско-американского саммита в Женеве РФ видит с американской стороны попытки выдвижения новых условий для взаимодействия по вопросам двусторонних отношений. "Мы готовы взаимодействовать, но не на условии выдвижения условий", - отметил российский дипломат.

В Женеве 16 июня состоялся саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Стороны договорились, в том числе, восстановить контакты по стратегической стабильности.

Теги
СШАРоссияНебензя, Василий Алексеевич
Губернатор Мурманской области проведет прямую линию с жителями региона 4 июля
Контакты для приема звонков и сообщений будут опубликованы в ближайшее время
Читать полностью