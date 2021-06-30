Постпред России назвал безосновательными обвинения ООН в адрес российских военных в ЦАР

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Содержащиеся в докладе ООН обвинения в адрес российских военных инструкторов в Центрально-Африканской республике, которые якобы принимали участие в боевых действиях и жестоко обращались с мирным населением, полностью безосновательны. Об этом заявил в среду на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история - безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей - русские. И с элементами фотошопа ", - сказал он.

Небензя также напомнил о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о российских военных инструкторах в ЦАР, назвавшего сообщения о приписываемых им действиях ложью.

"Приведу один пример. В одном из пунктов доклада говорится, что в мае 2021 года был задержан мужчина с большим количеством оружия. По сообщениям СМИ, он передвигался на машине с российским флагом. Это делает его россиянином?" - отметил постпред.

Панель экспертов ООН подготовила доклад о ситуации в Центрально-Африканской республике. Он был представлен Совету Безопасности ООН на прошлой неделе. Его публикация, как ожидается, состоится в ближайшее время. В докладе содержатся обвинения в адрес неких "россиян", которые якобы участвовали в боевых действиях, расстрелах мирных жителей и пытках