Лавров: Россия признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Россия признательна турецкой стороне за готовность обеспечивать защиту здоровья и безопасности российских туристов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Мы поблагодарили турецкий партнеров за то, что они нас заверили в принятии всех необходимых мер, которые будут обеспечивать и защиту здоровья, и безопасность российских граждан, в том числе туристов. Это особенно важно в контексте возобновления пассажирского авиасообщения", - сказал министр.

"Здесь - в Анталье - в месте притяжения российских граждан, отправляющихся на отдых, мы подчеркнули нашу решимость продолжать создавать все условия для развития туристических обменов", - добавил глава МИД РФ.

Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня. Вылеты в эту страну возможны из 32 городов России. Для посещения Турции россиянам виза не требуется, однако нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид или сертификат о полной вакцинации от коронавируса.

Очередное заседание смешанной межправкомиссии РФ и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в ближайшее время в Москве.

Ситуация на Украине

Лавров также обсудил с Чавушоглу ситуацию на Украине, урегулирование на Ближнем Востоке и ряд других проблемных вопросов.

"Сверились оценками, обменялись мнениями [с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу] по ситуации в ближневосточном урегулировании, в Центральной Азии, Афганистане, по обстановке на Украине, в Восточном Средиземноморье и в Черноморском регионе", - сказал Лавров.

Искоренение терроризма в Сирии

Москва и Турция, как добавил российский министр, высказались за полное искоренение терроризма в Сирии и подчеркнули значимость оказания гуманитарной помощи всем сирийцам.

"Высказались в пользу окончательного искоренения терроризма на сирийской территории, подчеркнули важность оказания всеобъемлющей гуманитарной помощи всем без исключения сирийцам", - указал глава дипведомства.

Нормализация взаимодействия Баку и Еревана

Москва и Анкара намерены совместными усилиями способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана, добавил Лавров.

"Условились продолжать тесно координировать наши усилия в деле содействия Баку и Еревану в решении практических вопросов нормализации отношений с акцентом на укрепление мер доверия", указал глава дипведомства.

Канал "Стамбул"

По его словам, планы по строительству канала "Стамбул" никак не затрагивают параметры присутствия в Черном море иностранных судов.

"Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтрё, - сказал он. - Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав".

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале строительства судоходного канала "Стамбул" между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. Проект был анонсирован Эрдоганом в 2011 году.

Предполагается, что канал сможет пропускать около 160-180 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через сложный для навигации пролив Босфор проходит 43 тыс. судов в год. По оценкам ряда специалистов, в Турции в ближайшие 10-15 лет поток судов через Босфор может превысить 70 тысяч в год.