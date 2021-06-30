Косачев обвинил главу МИД Украины в разжигании национальной розни

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал безответственным заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что русских нельзя считать коренным народом Украины, он обвинил министра в разжигании национальной розни.

"То, что говорит Кулеба, это чистой воды разжигание национальной розни в собственной стране и это продолжение рытья непреодолимых окопов и между Украиной и Россией, и между основной территорией Украины и ее юго-востоком", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

"Это абсолютно безответственное заявление, потому что, если следовать этой логике, то, скажем, по тому же принципу не могут считаться коренными народами, предположим, немцы, итальянцы или французы Швейцарии, не могут считаться коренным народом в Финляндии шведы. А я напомню, что шведский там - второй государственный язык", - добавил сенатор.

Он назвал это "совершенно ложным принципом". По словам политика, коренными народами в той или иной стране являются те народы, которые проживали на территории этой страны исторически, формировали эту страну и которые внесли вклад в ее развитие. "Они имеют абсолютно те же права для того, чтобы на этой территории, в этой стране жить. Вне зависимости от того, составляет их численность, предположим, 49% или 51%", - заключил Косачев.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии заявил, что Украина не входит в список недружественных для России стран и что он не считает украинский народ недружественным. Президент подчеркнул, что считает украинский и российский народы одним народом. Путин также заявил, что в случае принятия Верховной радой законопроекта, который не включает русский народ в число коренных народов Украины, последствия можно будет сравнить с оружием массового поражения.

Кулеба в ответ на это заявил в среду, что русских и украинцев нельзя считать одним народом, а русских нельзя считать коренным народом Украины.