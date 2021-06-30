Губернатор Мурманской области проведет прямую линию с жителями региона 4 июля

МУРМАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис анонсировал прямую линию с жителями региона, которая состоится 4 июля. О дате губернатор сообщил в Instagram после прямой линии с президентом.

"Я полностью согласен с президентом, что такой формат дискуссии крайне полезен. Поэтому очередную прямую линию проведу уже в это воскресенье 4 июля в 13:00 в региональном эфире телеканала "Россия 24", - написал Чибис, добавив, что контакты для приема звонков и сообщений будут опубликованы в ближайшее время.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рекомендовал губернаторам регионов РФ проводить свои прямые линии, так как это позволит властям субъектов скорректировать работу в различных сферах.