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Губернатор Мурманской области проведет прямую линию с жителями региона 4 июля

Контакты для приема звонков и сообщений будут опубликованы в ближайшее время

МУРМАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис анонсировал прямую линию с жителями региона, которая состоится 4 июля. О дате губернатор сообщил в Instagram после прямой линии с президентом.

"Я полностью согласен с президентом, что такой формат дискуссии крайне полезен. Поэтому очередную прямую линию проведу уже в это воскресенье 4 июля в 13:00 в региональном эфире телеканала "Россия 24", - написал Чибис, добавив, что контакты для приема звонков и сообщений будут опубликованы в ближайшее время.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рекомендовал губернаторам регионов РФ проводить свои прямые линии, так как это позволит властям субъектов скорректировать работу в различных сферах.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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