МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает позитивной динамику российско-казахстанских отношений.

"С вашей легкой руки динамика российско-казахстанских отношений такая, что дает нам возможность смотреть уверенно в будущее", - обратился глава российского государства к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву на встрече в Кремле в среду.

Для примера Путин привел данные по товарообороту. "Несмотря на то, что пандемия у нас из товарооборота украла 4-5%, но уже в этом году за первое полугодие рост [наблюдается] под 20%, 18, по-моему, с чем-то", - отметил президент. По его мнению, "это хороший показатель того, что не только по этому направлению, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом".

Путин обратил внимание на то, что регулярно встречается и находится в контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Этот диалог тоже очень востребован, дает хорошие результаты", - считает российский лидер. Он попросил Назарбаева после возвращения в Казахстан передать Токаеву "самые хорошие пожелания".