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Прямая линия с президентом РФ

Володин считает, что прямая линия президента мобилизует руководителей на местах

Спикер Госдумы отметил, что "не нужно бегать от проблем"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прямая линия президента РФ Владимира Путина мобилизует руководителей всех уровней, в чьих руках находится решение многих озвученных гражданами проблем. Об этом журналистам в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Прямая линия, в том числе, мобилизует и задает планку, которую надо брать руководителям различных уровней", - сказал он. По словам Володина, "многое зависит сейчас от руководителей на местах, потому что темы, которые поднимались, - в рамках их полномочий".

"И не нужно бегать от проблем. Об этом шла речь, когда президент отвечал на блиц-вопросы, - подчеркнул спикер. - Не надо закрывать глаза на те или иные вопросы, иначе все это закончится как в той знаменитой сказке про Колобка". "Это посыл всем нам, тем, кто может на месте решать вопросы и помогать людям, учитывая, что эту ответственность мы сами на себя взяли", - добавил он.

Володин убежден, что такой формат "очень важен, он востребован". Кроме того, продолжил спикер, "было большое ожидание, что президент в рамках прямой линии выскажет свою позицию по ключевым вопросам, беспокоящим людей". "Это вопросы пандемии, роста цен, экономики, вопросы, связанные с ситуацией в мире", - уточнил он.

"Президент четко высказался, еще раз подчеркнул, что вакцинирование должно быть добровольным. Но есть ситуации, когда обстановка усугубляется, и это дает возможность главам регионов принимать решения, чтобы не допустить распространения инфекции", - сказал Володин.

Председатель Госдумы заверил, что депутаты всегда стараются смотреть в эфире общение президента с гражданами "и взять на реализацию те темы, которые требуют законодательного обеспечения". "Чтобы не стоять в стороне, а участвовать в решении проблем, касающихся наших избирателей, граждан страны", - резюмировал Володин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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