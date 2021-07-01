Путин и Лукашенко выступят на онлайн-форуме регионов России и Белоруссии

МОСКВА/МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко выступят в четверг на форуме регионов двух стран, который проходит в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"1 июля Владимир Путин совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Тема пленарного заседания - "Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации". Мероприятие откроют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. В заседании примут также участие руководители министерств и ведомств, органов государственной власти, предприятий и организаций, представители деловых кругов двух стран.

Двусторонние отношения

Путин и Лукашенко в предыдущий раз проводили переговоры в Сочи в конце мая. Путин тогда, в частности, отметил, что Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Белоруссии. Он отметил значительный рост товарооборота двух стран и призвал сохранить эту тенденцию.

Ранее российский лидер также подчеркивал значимость взаимодействия между регионами России и Белоруссии. По его словам, власти обоих государств заинтересованы в придании дополнительного импульса развитию межрегиональных связей, "которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".

К настоящему времени соглашения о сотрудничестве заключены между 80 российскими регионами и областями Белоруссии. Наиболее активно с белорусскими партнерами взаимодействуют Тюменская, Московская, Смоленская области и Санкт-Петербург. С 14 субъектами РФ у Белоруссии созданы советы делового сотрудничества. По результатам семи прошедших форумов регионов двух стран было подписано около 400 соглашений о сотрудничестве, сумма коммерческих контрактов превысила 2,5 млрд долларов США.

Восьмой форум

Работа нынешнего трехдневного форума началась во вторник. В течение первых двух дней проходили секционные заседания, а также дискуссии в рамках межпарламентской комиссии и Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Белоруссии. Основной упор в ходе обсуждения был сделан на вопросах взаимодействия двух стран в научно-технической сфере с учетом перспектив цифровизации, а также экономического сотрудничества в условиях пандемии, санкционного давления на страны и неустойчивости мировых рынков.

В Белоруссии рассчитывают, что по итогам регионального форума будут подписаны коммерческие соглашения и контракты примерно на $800 млн.

Первый форум регионов России и Белоруссии прошел в Минске в июне 2014 года. В последующие годы были встречи в Сочи, Москве, Могилеве, Санкт-Петербурге. В прошлом году форум проводился, как и сейчас, в режиме видеоконференции. Путин и Лукашенко тогда направили видеоприветствия к его участникам.